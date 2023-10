Daniela Celis y Thiago Medina están en la dulce espera de gemelos. Ante esto, la ex Gran Hermano experimentó antojos, una característica común en esta etapa del embarazo. Según las creencias populares, atender los antojos es importante para evitar que el bebé nazca con una marca en su piel, en forma de lo que se deseó y no se sació.

Daniela Celis y Thiago Medina

Qué era lo que quería comer Daniela Celis

Por esta razón, su novio, Thiago Medina, estuvo atento y dispuesto a cumplir sus deseos. "Tengo mucho antojo de frutas. De repente quería comer un durazno bien jugoso, que se te caiga todo el juguito… ¡y no es temporada, chicas!", compartió Celis en A la Barbarossa.

Entre risas, Daniela recordó cómo intentaron resolver esta situación: "¡Lo mandé al Mercado Central y no encontró uno!". Como explicó, aún no es la temporada adecuada y, sin importar dónde se busque, es imposible encontrar duraznos. No hay manera de conseguirlos.

Daniela Celis y Thiago Medina

Los antojos continúan siendo parte de su experiencia en el embarazo, pero afortunadamente, ahora pueden satisfacerse con facilidad. "Ahora estoy comiendo mucha frutilla y mucho helado, pero del kiosco", comentó Pestañela.

Daniela Celis confesó que el primer antojo que tuvo fue de helado, y Thiago pudo cumplirlo. De hecho, fue a un kiosco cercano y le compró 10 paletas para asegurarse de que su pareja pudiera disfrutar de ellas. "¿Querés helado? Bueno, yo fui a comprar y le compré 10. Mejor que te comas los 10 ahora, eh", bromeó el futuro padre.

SDM