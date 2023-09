Daniela Celis y Thiago Medina están en la dulce espera de gemelos. Como indicó la ex Gran Hermano, el nacimiento de sus bebés será en febrero de 2024 y ya están ansiosos por su llegada.

"Se me ha asignado es el 27 de febrero, pero me han informado que no llegaremos hasta las 40 semanas. Por lo tanto, se ha planeado una cesárea programada para principios de febrero o fines de enero", indicó días atrás la amiga de Julieta Poggio en "Cortá por Lozano". Además de indicar que harán una mega fiesta para conocer el sexo de los pequeños en camino.

Por qué Daniela Celis no sube fotos con Thiago Medina

La pareja que se formó en Gran Hermano, suele compartir en sus redes sociales su día a día con imágenes juntos o separados. Por eso, llamó la atención que en el último tiempo, la exhermanita no lo estuviera haciendo.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Este sábado, Ángel de Brito abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. Fue así que un fan de la pareja del momento le consultó sobre ellos.

"¿Daniela y Thiago se perdieron?"; decía la consulta de un seguidor. Y el conductor de LAM respondió: "Daniela tiene suspendida la cuenta. Pero está perfecta con Thiago".

Ángel de Brito.

De esta manera, Ángel de Brito aclaró que entre Daniela Celis y Thiago Medina continúa el amor como siempre y comparten la dulce espera de sus bebés muy unidos. Seguramente muy pronto la ex Gran Hermano pueda recuperar su cuenta y volver a compartir imágenes con su novio, en las redes sociales.