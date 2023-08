Thiago Medina compartió la primera foto junto a Daniela Celis embarazada

Luego de que salieran a la luz las fotos de Daniela Celis en la producción para CARAS en donde muestra su pancita de embarazada por primera vez, Thiago Medina decidió hacer lo propio y posar con su pareja.

En las redes sociales, el ex "Gran Hermano" compartió un momento de intimidad con Daniela con una foto en donde se lo ve apoyando su cabeza en la pancita de su pareja.

"Hasta mañana, qué descansen", escribió el joven junto a la tierna imagen sumando emojis de corazón.

La producción de Daniela Celis embarazada para CARAS

La influencer eligió CARAS para mostrar por primera vez su embarazo en una producción en donde se la vio en todo su esplendor.

Daniela lució muy sonriente y feliz con su pancita de 14 semanas. "Cuando me enteré se me paró el mundo. Las lágrimas se me empezaron a caer solas, muchas. Cuando supe que eran dos directamente me enamoré", dijo emocionada.

VO