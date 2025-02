En los últimos días, Yanina Latorre, especialista en chimentos, se encargó de transmitir diversos rumores que incluyen a la China Suárez y a sus posibles relaciones. Uno de ellos, que hasta ahora nunca se había escuchado, es el vínculo de la actriz con el cantante Ecko, que a su vez habría sido el motivo de distanciamiento entre la artista y su examiga, La Joaqui.

De esta manera, la novia de Luck Ra fue invitada a Corta por Lozano, donde la conductora no dudó en preguntarle al respecto. En este sentido, sin ningún tipo de vuelta, Vero Lozano fue directamente al punto: ¿Ella te cag... un novio?” A partir de esto, La Joaqui sintió la necesidad de explicar cómo se produjo el distanciamiento entre ella y la China Suárez.

La Joaqui explicó cuáles fueron los motivos de distanciamiento entre ella y la China Suárez

Por su parte, La Joaqui no tuvo que pensar mucho a la hora de responder, como si tuviese la respuesta más que sabida frente a los rumores que aseguran que La China Suárez le “robó” un novio. De esta forma, la cantante aclaró: “No, eso no pasó. Yo con el pibe ni salí”.

“No salí con él, nos conocemos desde la época de El Quinto Escalón”, agregó explicando que su vínculo con el artista comenzó hace mucho tiempo, pero desmintiendo cualquier tipo de relación amorosa o afectiva con el mismo.

Sin embargo, decidió seguir aclarar la verdadera razón para alejarse de la novia de Mauro Icardi: “Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo, vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un tereré”.

De esta manera, la oriunda de Mar del Plata aseguró que la distancia con su examiga no está vinculada con un hombre, pero sí señaló que los caminos diferentes de ambas las llevaron a alejarse, y reveló que pasó bastante tiempo desde la última vez que la vio.

“No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra”, aclaró sobre su progreso personal y su nueva vida, además de agregar que hay situaciones que prefiere resolver cara a cara: “No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el vínculo de la China Suárez y La Joaqui

Yanina Latorre se caracteriza como una de las especialistas en chimentos con más información. Por su parte, siempre asegura tener pruebas y “material” para cada uno de sus chismes, que últimamente la tienen como protagonista a la China Suárez. Después de su enfrentamiento en redes con la actriz, la panelista de LAM decidió sacar a la luz algunos de los rumores que tenía guardados, como el motivo de distanciamiento entre la novia de Mauro Icardi y La Joaqui.

De esta manera, durante el streaming de Bondi, después de debatir los mensajes que ella misma filtró entre Wanda Nara y Suárez, Latorre aprovechó para criticar a la ex Casi Ángeles y a la actitud de vincularse con hombres casados o en pareja. Durante su intervención, la influencer apuntó duramente contra la actriz: “Es de un nivel de perversidad contarle a la mujer del tipo que te estuviste engrampando, que te lo engrampaste, y decirle que se lo decís para hacerle un favor”.

Y agregó: “Yo no digo que no te metas con un casado, porque te puede pasar, pero no hables así con la mujer”. Así, Yanina continuó compartiendo su opinión sobre la China, que como los seguidores ya saben, no es buena. De hecho, en más de una ocasión, la mamá de Lola Latorre aseguró que el problema, para ella, no es la infidelidad, sino el “cinismo”: “Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos…”.

En este sentido, reforzó sus dichos hablando del vínculo, que ya es prácticamente inexistente, entre la ex de Rusherking y La Joaqui. “Ella la detesta porque se le garch… a Ecko”, reveló Latorre. De todas maneras, después de las declaraciones de la cantante en el programa de El Trece, quedó claro que ella nunca se relacionó con el artista.

Sin embargo, Yanina Latorre logró ocupar un lugar en el mundo de los chimentos que le otorga cierta credibilidad y que obliga a los mediáticos a confirmar o desmentir los rumores al instante. Esta vez, La Joaqui se refirió a su exvínculo con La China, una relación que había dejado de tener relevancia hasta que el amorío de la actriz con Icardi y la furia de Latorre sacaron varias cosas a la luz.

VFT