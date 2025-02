La periodista Yanina Latorre, conocida por ser una fuente permanente y confiable de los entretelones de la farándula, sorprendió a sus seguidores al revelar el significado oscuro detrás del dibujo favorito de la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM compartió detalles sobre el personaje que la actriz admira: Kuromi, una figura del universo de Hello Kitty, que también ama Wanda Nara.

“La nipona no da puntada sin hilo”, comentó Latorre, refiriéndose al trasfondo de la elección de la actual compañera de Mauro Icardi. Kuromi no es un personaje cualquiera: es descrito como una versión rebelde, sarcástica y traviesa de Kitty, el personaje principal de la tira. “Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Este personaje es una versión oscura de Hello Kitty”, explicó Yanina. Además dejó claro que la elección de la China no es casual.

La periodista no solo se limitó a analizar el significado del personaje, sino que automáticamente lo vinculó en la discordia que existe entre la China con Wanda Nara, quien es otra famosa seguidora de Hello Kitty.

Mientras Nara prefiere la versión clásica y dulce del icónico personaje, Suárez parece inclinarse por su antagonista más oscuro. “Me vuelvo loca. Si usaran la cabeza para cosas productivas”, lanzó sin filtro Latorre al respecto.

Pero eso no fue todo. Yanina también sugirió que la China podría haber “copiado” a Wanda Nara en un detalle muy particular: una torta temática de Kuromi. En sus historias, compartió una comparación entre dos celebraciones: el cumpleaños número nueve de Francesca, la hija de Wanda, y el sexto aniversario de Magnolia, la hija de la China.

Ambas fiestas incluyeron tortas muy similares, lo que llevó a Latorre a comentar: “El que me lo manda, dice que la nipona le habría copiado la torta a Wanducha”.

La novela que componen Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi mantiene en vilo a la sociedad y la periodista Yanina Latorre es considerada como una fuente permanente y confiable de lo que ocurre día a día en el triángulo amoroso. Este curioso paralelismo no pasó desapercibido. Con su estilo característico, logró combinar humor y crítica en un solo post, dejando en evidencia las preferencias y coincidencias entre ambas figuras mediáticas.