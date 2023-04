La mamá de Tomás Holder se postuló al Bailando 2023 y a Gran Hermano

Tomás Holder fue el primer participante confirmado del Bailando 2023. Al ver esto, su mamá decidió intentarlo también y se postuló tanto al programa que Marcelo Tinelli hará en América, como en la nueva edición de Gran Hermano.

Imagen reciente de Tomás Holder.

"Hola, Marcelo. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando", comenzó su presentación la aspirante al reality. Luego la mamá del primer eliminado de Gran Hermano 2022 confesó: "No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar… Bueno, actuar más o menos sí".

Después, admitió sin filtro: "¡Pero soy la mamá de Holder! Y si el chiquito se manda alguna cag…, que se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí porque me tiene miedo". Y cerró su postulación diciendo: "Pensalo, Marce. Me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera".

Por otra parte, la madre de Tomás también hizo el video casting para participar de Gran Hermano 2023, para así intentar llegar mucho más lejos de lo que pudo su propio hijo en la casa más famosa del país. Con humor, Gisela comenzó: "Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático".

Y continuó su presentación: "Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo". Para cerrar el video explicó: "Me parece que va a ser un personaje que va a dar de hablar en esta casa, mucho, mucho. Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí".

La reacción de Tomás Holder al enterarse que participará en el Bailando 2023

Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la primera figura confirmada para el Bailando 2023, que este año llegará a la pantalla de América TV. El elegido fue Tomás Holder, que había realizado su casting desde sus redes sociales.

Por supuesto que la noticia impactó al primer eliminado de Gran Hermano 2022. De hecho, al enterarse de que este sueño se le haría realidad, Tomás Holder subió un video a sus historias de Instagram abriendo su corazón y expresando lo que sentía. "¿Qué onda, gente? Me agarran en Córdoba. La verdad es que estoy súper emocionado, no caigo todavía. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, la verdad que increíble", comenzó el tiktoker.

Holder fue el primer confirmado del Bailando 2023.

Y continuó: "Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí y cómo arranqué, sabiendo que arranqué en TikTok". Con emoción, también se tomó el tiempo para agradecer a sus seguidores: "Al principio había muchas críticas, mucha gente que pensaba que no iba a llegar a nada y miren hoy dónde estamos. También se lo debo mucho a ustedes. Estoy con la piel de gallina posta, no puedo hablar. Estoy re emocionado... Un pibe del interior de 21 o 22 años, esté hoy en día acá, es una locura. No voy a llorar porque no hago eso, pero estoy re emocionado. Se los debo a ustedes. Gracias, Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten este Bailando, que va a estar muy bueno".

Para cerrar el mensaje expresó: "No tengo palabras de agradecimiento, real que no tengo palabras. Estoy mudo, todo lo que pasé para llegar hasta acá, todo lo que recorrí, todo lo que me aguanté... Gracias a mis amigos por siempre estar, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte, gracias mi a mi viejo por esas charlas largas y profundas y gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amo".