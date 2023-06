Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos al compartir una foto luciendo una microbikini para promocionar su nueva canción. La misma formará parte de la película de "Barbie", donde la artista aparecerá como una "Barbie sirena".

En la publicación, se la puede ver a la cantante junto a un auto vistiendo un traje de baño rosa metalizado con cadenas doradas rodeando su cuerpo. El bikini tenía un corpiño con molde triangular y una bombacha tipo tanga.

La cantante posó junto a un auto para lucir su microbikini.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención del mismo eran las tiras doradas que recorrieron la espalda y la cintura de Dua Lipa. Además, completó su look con unos aros y un pequeño bolso del mismo color.

El traje de baño cuenta con tiras doradas que recorren la espalda y la cintura de Dua Lipa.

Dua Lipa obtuvo rápidamente millones de interacciones en su posteo, pero eso no fue todo, ya que también recibió muchos elogios por su outfit, por el tema y felicitándola por formar parte de la nueva película, que se espera que sea un éxito.

¿Quién es Romain Gavras, el nuevo novio de Dua Lipa?

La cantante sorprendió a sus seguidores al mostrarse en la red carpet del Festival de Cannes 2023 con su nueva pareja, el cineasta francés Romain Gavras de 41 años. Es la primera vez que la artista oficializa un noviazgo, luego de haber finalizado su relación de dos años con Anwar Hadid.

El nuevo novio de Dua Lipa ha dirigido y producido varias películas aclamadas. Entre sus obras se encuentran "Our Day Will Come" (2010) y "The World Is Yours" (2018). Estas películas han logrado que Romain Gavras consolide su reputación como un cineasta innovador y valiente.

