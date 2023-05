La alfombra roja más importante para el mundo de la moda y el diseño ya es un hecho. Más de 600 celebridades desfilaron esta noche por las escaleras del imponente Museo Metropolitano de Arte de New York para dar inicio a la MET Gala 2023.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió esta noche en su aclamada alfombra roja de a MET Gala 2023 a cientos de importantes celebridades y persojanes de la industira de la mdoa para una nueva edición del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art que llega dedicada al legado de Karl Lagerfeld (1933- 2019).

Tus celebridades favoritas llegaron al evento de moda más aclamado del mundo con el dress code que prescribe"En honor a Karl". El fallecido diseñador dirigió las casas de moda de lujo más importantes del mundo a lo largo de su carrera, incluidas Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel y su propia marca Karl Lagerfeld convirtiéndose en un ícono que sin duda trascenderá por gener aciones.

PH: E! Entertainment | Dua Lipa.

PH: E! Entertainment | Anna Wintour y Bill Nighy.

PH: E! Entertainment | Robert Pattinson y Suki Waterhouse.

PH: E! Entertainment | Margot Robbie.

PH: E! Entertainment | Olivia Wilde.

PH: E! Entertainment | Doja Cat.

PH: E! Entertainment | Sydney Sweeney.

PH: E! Entertainment | Naomi Campbell.

PH: E! Entertainment | Ashley Graham

PH: E! Entertainment | Nicole Kidman y Keith Urban.

PH: E! Entertainment | Penélope Cruz.

PH: E! Entertainment | Michaela Coel.

PH: E! Entertainment | Rita Ora.

PH: E! Entertainment | Karlie Kloss

PH: E! Entertainment | Gisele Bündchen.

PH: E! Entertainment | Anok Yai.

Caption

PH: E! Entertainment | Amanda Seyfried

PH: E! Entertainment |Emily Ratajkowski.

PH: E! Entertainment | Maude Apatow

PH: E! Entertainment |

PH: E! Entertainment | Phoebe Bridgers.

PH: E! Entertainment | Irina Shayk

PH: E! Entertainment | Jessica Chastain.

El primer lunes de cada mayo modelos, cantantes, actrices, diseñadores y demás celebridades llegan a la MET Gala con el objetivo de brillar con looks que rompen los esquemas de la moda. Son looks para odiar o amar, pero no pueden quedar en grises para los críticos más exigentes de la moda.

Cada año desde 1940 las celebridades más top del mundo desfilan por las escaleras más famosas del mundo en el Museo Metropolitano de Arte de New York. Este año y por primera vez en la historia de la MET Gala 2023, la actriz española Penélope Cruz será la primera actriz de este país en participar como co-anfitriona del evento. También la acompaña el tenista Roger Federer, Dua Lipa y Michaela Coel.

S.A