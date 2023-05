La cantante Dua Lipa sorprendió al mundo entero al presentarse esta semana en la red carpet del Festival de Cannes 2023 con su nuevo novio, el cineasta francés Romain Gavras de 41 años. Es la primera vez que la artista oficializa un noviazgo, luego de haber cortado en el 2021, su relación de dos años con Anwar Hadid.

Dua Lipa se dejó ver muy enamorada y en su cuenta de Instagram publicó una romántica frase dedicada a Romain Gavras y algunas fotos de su paso por Cannes. “Anoche en Cannes con mi amorcito”.

Dua Lipa presentó a su nuevo novio: conocé todo sobre el encantador Romain Gavras.

La sensacional cantante Dua Lipa ha encontrado el amor en los brazos Gavras, un hombre misterioso, exitoso, aclamado por el público más conocedor del séptimo arte, alguien realmente muy especial especial. Descubre todo sobre el apasionante nuevo novio que ha robado el corazón de esta estrella del pop.

Dua Lipa tiene 27 años y su nuevo amor Romain 41. Ambos sonrieron para las cámaras y blanqueron su relación amorosa, la cual supieron mantener muy bien resguardada y sin filtraciones a la prensa.

Dua Lipa presentó a su nuevo novio: conocé todo sobre el encantador Romain Gavras.

Dua Lipa presentó a su nuevo novio: conocé todo sobre el encantador Romain Gavras.

Quién es Romain Gavras, "amorcito" que ha robado su corazón de Dua Lipa

Con su talento visionario y su audacia creativa, Romain Gavras se ha convertido en uno de los cineastas más destacados de Francia y ha dejado su marca en la escena cinematográfica internacional. Nacido el 4 de julio de 1981, en París, Francia, Gavras es hijo del reconocido director de cine griego Costa-Gavras, lo que sin duda ha influido en su amor y pasión por la gran pantalla.

Conocido por su estilo visual impactante y su habilidad para contar historias provocativas, Gavras ha dirigido y producido varias películas aclamadas. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Our Day Will Come" (2010), un drama intenso y surrealista protagonizado por Vincent Cassel, y "The World Is Yours" (2018), una comedia criminal que cautivó a crítica y público por igual. Estas películas han consolidado su reputación como un cineasta innovador y valiente.

Dua Lipa presentó a su nuevo novio: conocé todo sobre el encantador Romain Gavras.

A lo largo de su carrera, Romain Gavras ha sido reconocido con varios premios prestigiosos. Su película "Our Day Will Come" recibió el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Varsovia, mientras que "The World Is Yours" obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Estos galardones son un testimonio de su talento excepcional y su capacidad para cautivar a la audiencia con su narrativa única.

Pero no solo es su carrera cinematográfica lo que ha llamado la atención de los medios y el público en general. Romain Gavras también ha sido noticia por su vida personal. A lo largo de los años, se le han atribuido romances con mujeres influyentes en la industria del entretenimiento, aunque siempre ha sido discreto en cuanto a su vida amorosa.

Dua Lipa presentó a su nuevo novio: conocé todo sobre el encantador Romain Gavras.

Sin embargo, es su genialidad en la pantalla grande lo que ha cautivado verdaderamente a la audiencia y ha dejado una huella imborrable en la historia del cine francés con películas como "Los Miserables", (2019), ganadora del premio Oscar a la Mejor Película.

Romain Gavras es un verdadero maestro de su oficio y continúa desafiando los límites del cine con cada nueva producción. Su visión audaz y su capacidad para provocar emociones intensas lo convierten en un referente en la industria cinematográfica.

Sin duda, seguiremos disfrutando de su genialidad y esperando ansiosos sus próximos proyectos, ya que este talentoso cineasta francés no deja de sorprendernos con su arte único y revolucionario y ahora disfruta de su éxito y fama de la mano de Dua Lipa, una de las cantantes más exitosas del sigo XXI.



S.A.