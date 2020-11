La noche del 10: cómo se gestó el show donde Maradona era conductor

En medio de tanto dolor por la muerte de Diego Maradona y entre la abundancia de información que circuló sobre el astro, un dato de cómo inició su famoso ciclo televisivo, La noche del 10, generó un gran revuelo en las redes y marcó cómo era la esencia del astro para abordar ciertas cuestiones.

Fue el periodista Augusto Tartúfoli quien a través de un hilo de Twitter compartió detalles de cómo se gestó el ciclo televisivo en el que Maradona fue conductor y en el que incluso se entrevistó a sí mismo.

"Diego y La noche del Diez. El Maradona que amamos, Adrián Suar, Claudia y Clarín. Maradona había cerrado con Canal 13 hacer un show semanal tipo RAI. Ya estaba separado de Claudia pero le confió para que le negocie el contrato. Finalmente, Diego firma con Suar, feliz. Pero...", comenzó "Tartu" dando detalles del contexto en el que Diego iniciaba su camino televisivo.

"El viernes anterior al debut de La noche del Diez, Diego le dice a Claudia que no le habían pagado el contrato. Claudia le dice que no, que Canal 13 pagan a mes vencido contra factura. Diego le dice: 'Así no lo hago. Que me paguen antes, Claudia'", continuó el periodista.

La cuestión es que Maradona, ante la posibilidad de que lo engañen, le pidió a su ex que hablara con Suar para que le diera su dinero. Claudia finalmente se reúne con el productor y este le ofrece un cheque, pero otras vez la negativa: "Claudia le dice a Diego que se quede tranquilo, que Suar le está haciendo el cheque por el total del contrato. ¿Qué cheque?, dice Diego y agrega: ¿Sabés las veces que me cagaron con papelitos, Claudia? Diego le dice a Claudia que le diga a Suar que el pago es en efectivo o no hay show.



Con un gran nerviosismo pero sabiendo que no puede perder a Maradona, Adrián llama a los altos directivos de la empresa, les explica la situación y les pide que lo ayuden. Finalmente el directorio le confirma que consiguieron el dinero y junto con Claudia se dirigen a Clarín a buscarlo. "Espera, dice Claudia. Primero tengo q pasar a buscar a Dalma y después voy para Clarín. Suar llega primero al diario y le hacen entrega de un bolso con el cash, q era el pago del contrato. Todo legal. A la hora llega Claudia, baja, entrega la factura,agarra el bolso, firma el ok", cerró Tartúfoli sobre esa increíble hazaña que derivó en uno de los ciclos más vistos de aquel 2005.



