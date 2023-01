La novia de Nicolás González furiosa por el supuesto romance del futbolista y Nazarena Di Serio

Terminó el Mundial de Qatar 2022 pero los futbolistas siguen siendo noticia. Pases millonarios, disputas de divorcio y ahora es el turno de Nicolás González quien estaría viviendo un romance con Nazarena Di Serio, con quien lo habrán visto a los besos por Italia.

El escándalo se desató porque el futbolista está de novio con Paloma Silberberg y al parecer ella se enteró del affaire por la televisión, a tal punto que la joven se comunicó con el programa para explicar y desmentir las versiones.

Nicolás González y su novia Paloma en el Mundial de Qatar

En el programa “Intrusos” que se emite por América, Pampito Perello Aciar confirmó al aire el romance entre el jugador de la Fiorentina y la ex “Arriba argentinos”. Paloma, la novia de González se comunicó con el panelista Guido Záffora en medio de un ataque de nervios y desmintió los rumores.

Pampito, el viernes, empezó diciendo: "Contamos que Naza Di Serio está de viaje en Europa y estuvo en Florencia paseando y a los besos con alguien que creíamos que era soltero", explicó. En esa oportunidad la conductora Flor de la Ve, estaba ausente y la reemplazó Marcela Tauro.

En ese momento Guido Záffora, leyó al aire el mensaje que había recibido en su celular que le envió a través de Instagram Paloma desde Mar del Plata quién está veraneando con su familia y amigos.

La novia del delantero dijo: "Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa antes de vender. Si sos tan buen periodista desmentilo. Saludos", escribió enojada Paloma al panelista.

Nicolás González y su novia Paloma: cómo sigue la historia

Luego Karina Iavícoli, otra de las panelistas del programa explicó que se comunicó Nazarena Di Serio, para felicitarla por el romance en cuestión y ella le contestó de inmediato.

La periodista además agregó que Nazarena no solo no lo negó sino que agregó: "Gracias por las cosas lindas que dijeron de mí", expresó. Y se agregaron más datos, pues Perello Aciar acotó: "Quienes los vieron en Florencia me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales", sostuvo.

Luego agregó: "De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada".

Nicolás acompañó a la Selección desde la tribuna por estar lesionado, y suele compartir fotos de su vida privada en las redes sociales, solo se pudieron ver algunas de los festejos. Por ahora él no dio explicaciones, Nazarena tampoco y Paloma le escribió a los panelistas muy enojada. Habrá que ver cómo sigue la historia.