Wanda Nara y L-Gante continúan siendo una de las noticias del momento.

Mientras los rumores de romance son cada vez más fuertes, el cantante y la empresaria dan varias señales de que podrían ser verdad.

Luego de varios piropos de uno al otro, el papá de Jamaica publicó en la noche de este lunes una nueva imagen con la ex de Mauro Icardi.

La nueva foto de Wanda Nara y L-Gante que hizo estallar las redes.

La foto que compartió L-Gante se trata de una de la producción que hicieron para la nueva marca deportiva de Wanda Nara.

Allí se ve al cantante junto a la empresaria apoyada en su hombro, con la campera abierta y un hombro descubierto.

Luego, el ex de Tamara Báez agregó un corazón en los comentarios. Y no fue el único. Miles de sus seguidores comenzaron a dejar comentarios a favor de la posible pareja.

Wanda Nara y L-Gante.

Así es el look de Wanda Nara que impactó a L-Gante

Este fin de semana, la empresaria disfrutó de la compañía de sus seres queridos -mientras lidia con la presencia de su ex, Mauro Icardi, a quien dicen no quiso ver cuando llegó hace días a Buenos Aires-, el cantante grabó un videoclip en el Club Sportivo Italiano de Ciudad Evita, rodeado de fans.

Si bien aparentemente no se vieron, el ex de Tamara Báez le hizo saber a la hermana de Zaira Nara que no se olvidó de ella.

El outfit de Wanda Nara

"Este look. Sobre anoche. Amigos y Bs As", escribió Wanda Nara en sus redes junto a una serie de fotos con algunos seres queridos, entre ellos su amigo Kennys Palacios.

En las imágenes se ve a la ex de Mauro Icardi con un look casual, con un touch deportivo. Bien de fin de semana.

El outfit comprendía un pantalón cargo en color negro, al igual que la musculosa de lycra. Encima llevaba una campera de verano Balenciaga con tres tres franjas: negra, azul y colorada.

El maxibolso también era colorado y las sandalias de taco aguja tenían dos tiras como las ojotas, con un moño plateado de brillos en el medio.

Evidentemente esta combinación llamó la atención de L-Gante, quien le dejó un piropo a Wanda Nara en el posteo. "Fiu fiuuuuuu", le escribió el cantante, haciendo referencia al escándalo que envolvió meses atrás al expresidente de Perú Martín Vizcarra con quien habría sido su amante, la excandidata al Congreso Zully Pinchi.

De esta manera, el papá de Jamaica le hizo saber a Wanda Nara que le encantó su look.