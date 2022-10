Tras ser acusada por estafa, Wanda Nara hizo su descargo

Wanda Nara está envuelta en un nuevo escándalo.

Días atrás, una emprendedora de nombre Johanna Kevorkian habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y aseguró que la empresaria la habría estafado.

"Lo que pasó con Wanda fue algo especial porque no es que estaba pensado hacer algún tipo de acción en redes sociales por parte de la marca con ella. Se dio de manera espontánea", comenzó contando la entrevistada.

Wanda Nara.

"Un día de trabajo común, yo llego a casa y tengo mi nena que tiene 10 años y le encanta todo el tema del espectáculo y la conoce a Wanda. Entonces prendemos la tele y estaba Wanda en su local del shopping y como vivimos a una cuadra mi nena me pidió ir a verla", continuó relatando la emprendedora. Y agregó que su hija le dio la idea en ese momento de darle a Wanda Nara las colas de sirena que fabrican en su marca para chicos.

Isabella y Francesca Icardi con las colas de sirena.

La entrevistada luego dijo: "Me acerco y pregunto a la gente de su entorno que estaba en el local si yo le podía hacer llegar unos regalos y si había posibilidad de entregarle las colas de sirena a sus hijas. Lo consultaron, me dijeron que sí y que había posibilidades de que Wanda nos etiquetara o lo compartiera".

Seguido a esto, la dueña de la marca para chicos señaló que ella no lo había hecho con ese propósito. "Después como que se dio de manera natural", indicó la entrevistada y aseguró que invirtió en los regalos más de 100.00 pesos.

Finalmente, acusó a Wanda Nara de haber publicado fotos de Isabella y Francesca Icardi con las colas de sirena (el año pasado) y no arrobar su marca.

La palabra de Wanda Nara

"Estas avivadas me tienen un poco cansada. Yo cuando hago acciones de publicidad ¡siempre firmamos un contrato! Y el pago se realiza en blanco y con factura", comenzó escribiendo en una Historia de Instagram Wanda Nara. Y continuó: "Cuando no existe esto y deciden mandarme cosas yo no tengo nada que ver con la publicidad de un producto que no está pautado. Ni tengo idea a quién y dónde dicen entregarme cosas".

De esta manera, la empresaria dejó en claro que no se trató de un acuerdo comercial e hizo notar su enojo por la situación.