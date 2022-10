El filoso ida y vuelta de Wanda Nara y Lizy Tagliani en redes del que todos hablan

Wanda Nara y Lizy Tagliani protagonizaron este lunes un ida y vuelta en Twitter que generó polémica.

Las nuevas amigas comenzaron a hacerse chistes que ya en un momento pasaron a no serlo tanto.

"Este look es todo. Ni la abuela de la Mamá Cora se atrevió a tanto", escribió Wanda Nara en un posteo de Lizy Tagliani donde se la veía a la conductora con un look que a la ex de Mauro Icardi le causó gracia.

La presentadora tenía una falda colorada y blanca por debajo de las rodillas, un abrigo marrón cruzado con lazo en la cintura y unos zapatos amarillos y verdes con abertura adelante y taco aguja. Complementó su outfit con un maxibolso blanco.

Con su humor característico, Lizy Tagliani le respondió a Wanda Nara con una filosa respuesta: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto".

Luego, retwitteó un meme de la conversación riéndose de lo sucedido.

Por su parte, la ex de Mauro Icardi escribió: "Que amorosa mi amigaaaa". Y la conductora finalizó: "En las buenas y en las malas jajaja. Olvidado. Te quiero".

Obviamente, los comentarios de los seguidores de ambas comenzaron a aparecer enseguida y generaron la risa de miles de personas que usan la famosa red social.