La operación a la que se sometió Belu Lucius y qué le extirparon: "Tenía pelos y dientes"

Belu Lucius sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al contar que fue operada ese mismo día y al revelar cuál fue su diagnóstico y qué tuvieron que extirparle.

“Les cuento que tengo un tumor, un tumor benigno; me lo tienen que sacar hoy”, informó la influencer preocupando a los usuarios, y agregó: “Mucha gente piensa que el teratoma es un hijo que me comí o un hermano que me nace y que me lo comí cuando era chica. No es así".

Imagen reciente de Belu Lucius.

Además, Belu decidió dar información de lo que verdaderamente es el tumor benigno que tiene: "Un teratoma es un quiste de grasa y tiene otros tejidos; pelos, dientes y cartílagos”.

Por último, Belu Lucius explicó donde pueden aparecer los teratomas: “Se forma en cualquier lado del cuerpo... En la espalda, en el pecho”, y para cerrar reveló que a ella se le formó en su ovario derecho.

Qué más dijo Belu Lucius sobre su operación

La influencer no solo se filmó antes de someterse a la cirugía, sino que también decidió mostrarse tras la misma y reveló más detalles de cómo salió la intervención donde le extirparon el teratoma.

“Me sacaron seis centímetros de quiste, el mes pasado medía cinco centímetros. El doctor me dijo que en su mayoría era hueso”, explicó en el video Belu Lucius mostrando que todo salió bien.

J.C.C