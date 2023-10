Belu Lucius desde hace un tiempo blanqueó la condición que su hijo mayor Bautista tiene. El pequeño padece de púrpura, una enfermedad con la que ha estado lidiando desde hace un tiempo. A través de sus redes sociales, la influencer posteó un par de historias en donde contó cómo le afecta este diagnóstico a su pequeño.

"Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Si. ¿Podía llegar a pasar? Si", escribió Belu mostrando los pies de su pequeño hinchados y con manchas. En otro registro, describió cómo afrontará Bautista las dolencias de esta enfermedad: "A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa no hay dolor y el pis tiene color normal", detalló, finalizando con un mensaje de aliento para su hijo: "Vamos Bauti".

Historia de Belu Lucius

Qué es Púrpura, la enfermedad que padece el hijo de Belu Lucius

La púrpura es una enfermedad caracterizada por la aparición de manchas de color morado en la piel, debido a la acumulación de sangre bajo la misma. Esta afección puede manifestarse de diferentes maneras, siendo la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) una de las formas más comunes. La PTI es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las plaquetas, células sanguíneas necesarias para la coagulación. Esto puede llevar a un riesgo aumentado de hemorragias y moretones.

Algunos de los síntomas que se pueden manifestar son: Sangrado en la piel, a menudo alrededor de la espinilla, que causa una erupción cutánea característica que luce como pequeñas manchas rojas (erupción petequial). Propensión a la formación de hematoma. Sangrado nasal o bucal.

Historia de Belu Lucius

El anuncio de Belu Lucius sobre la púrpura que afecta a su hijo ha generado una mayor conciencia sobre esta enfermedad, así como empatía hacia quienes la padecen. Aunque la púrpura puede ser una enfermedad desafiante, con el apoyo adecuado y la atención médica oportuna, muchos pacientes pueden llevar una vida normal.

En resumen, la púrpura es una enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo. La PTI es una de las formas más comunes de púrpura y se caracteriza por una disminución en el número de plaquetas sanguíneas, lo que puede dar lugar a problemas de coagulación. La noticia de Belu Lucius ha arrojado luz sobre esta enfermedad, resaltando la importancia de la conciencia y el apoyo hacia quienes la padecen, y la necesidad de continuar investigando y desarrollando tratamientos efectivos para esta afección.

AM