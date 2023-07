Belu Lucius es una de las influencers más exitosas en Instagram y lo demuestra con su gran cantidad de seguidores que interactúa con ella todos los días. Normalmente sube videos graciosos y comparte parte de su día a día, lo que engancha a sus fans, que quedan pendientes para ver que sube diariamente. Ahora, hizo un cómico relato de un incómodo momento que tuvo que vivir en un boliche.

Tener un gran sentido del humor y una entretenida manera de contar anécdotas son dos cosas que forman parte de la esencia de Belu Lucius, que hace algunos meses debió ser operada de urgencia, y lo demuestra todo el tiempo haciendo reír a sus seguidores. Como suele hacer, les contó a sus seguidores algo que le sucedió cuando salió a bailar con sus amigas y casi la echan.

Quienes la conocen a Belu Lucius saben que es muy impulsiva y efusiva, lo que puede generarle algún tipo de problema en su vida diaria. Y en esta salida con amigas a un boliche se demostró. Resulta que la influencer decidió tomarse una noche para ella, ya que tiene dos hijos y no suele tener la oportunidad de tener un momento de recreación. En esta noche a pura diversión, mucho alcohol y amigas, tuvo un exabrupto que casi le cuesta la noche.

El incómodo momento que vivió Belu Lucius en un boliche

Se ve que a veces Belu Lucius se deja llevar por la música y el alcohol, pero esta vez realmente le generó un problema. "Indignada. No lo van a poder creer. Casi me rajan del boliche. Casi me rajan tres veces. Les dije '¿En serio? No vengo nunca y me vas a rajar", comenzó relatando en sus historias de Instagram.

Belu Lucius en LuzuTV

"Situación del boliche. Pasan mi tema", dijo Belu Lucius, quién tuvo una polémica salida de LuzuTV, dándole contexto a la graciosa anécdota que le siguió. Ahí mismo, se puso a hacer una demostración de lo que sucedió y comenzó a saltar como lo hizo en ese boliche, cuando una seguridad le tocó el hombro y le pidió que deje de hacerlo. "Me dijo 'Señorita, señorita, no se puede saltar acá", contó.

"¡Cómo no se va a poder saltar! Estaban pasando mi tema y seguí saltando. Volvió y me dije lo mismo. Primero, soy una señora y salto con este tema", siguió Belu Lucius con indignación por lo que sucedió. Pero la seguridad siguió insistiendo y le dijo: "Si vuelve a saltar la tenemos que sacar".

Entonces, Belu Lucius se justificó: "¿Cómo me van a poner ese tema si saben cómo me pongo. No me dejan ser. ¿Dónde está escrito que no podés saltar en un boliche? Eran Los Totoras. ¡Con lo que significan para mi! Dejame escucharlos tranquila. En Banana me dijeron que me vaya a dormir con mis hijos. Esta vez no me dicen nada y me dicen que no salte".

