La opinión de Juana Viale sobre el escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara

En la última emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale recibió a Adriana Amado, Miguel Ángel Pichetto, Diego Cabot y Roberto Cachanosky. Aunque el tema de conversación durante la cena fue sobre la actualidad política y económica del país, la conductora se refirió al escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Al momento de recibir a Adriana Amado, Juana Viale le preguntó si apoyaba a Wanda Nara o a la China Suárez, y la panelista de TN respondió “Wanda, le sigo la carrera desde antes de Maxi López”. En ese momento, de manera irónica, la nieta de Mirtha Legrand se preguntó “¿Qué hacía antes de Maxi López, Wanda?” y agregó “Intentaba ser famosa”.

“Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi... que es un gran... futbolista... Justamente eso, no sabía qué... Bueno, pero ahora no va a ni entrenar porque anda mal del corazón, pobrecito. Juana volvé, No opines” comentó Juana Viale durante el programa.

En medio de un picante ida y vuelta entre el Auditor General de la Nación y la Investigadora, Juana Viale aseguró a quién apoya en el caso del WandaGate. “Yo soy fan de la China Suárez, también. Hermosa mujer por demás, pero muy linda” expresó.

La nieta de Mirtha Legrand apoyó públicamente a su ex cuñada. La China Suárez estuvo en pareja con Nacho Viale durante dos años, y aunque se llevaban 11 años de diferencia, la relación terminó por la aparición de un tercero en discordia, Nicolás Cabré.

Se dio a conocer cuándo regresará a la Argentina la China Suárez:

Instalada en Madrid con sus hijos Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, la China Suárez sigue rodando la película junto a Álvaro Morte (el Profesor de La Casa de Papel) y al parecer le surgieron nuevos trabajos según informó Yanina Latorre en "LAM" y además reveló la fecha exacta en la que la actriz volverá a la Argentina y los motivos.

"Hablé con fuentes cercanas a la China Suárez y me dicen que a fin de semanas Eugenia regresará a la Argentina ya que termina su participación el la película y los trabajos extra que le llegaron estando allá", comenzó diciendo.

"Me dicen que ella está esplendida, que está feliz, paseando, trabajando y que no se estaría haciendo mucho problema por lo que está pasando con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ella está en la suya y a fin de mes vuelve al país porque además me cuentan que Rufina extraña mucho al papá (Nicolás Cabré).

