La palabra de Ana Sans, la mamá de Sofía Pachano, tras el derrumbe en su casa

Ana Sans, fue víctima de un derrumbe en su casa por el casi muere aplastada. La madre de Sofía Pachano contó cómo fue el terrible suceso que vivió el último fin de semana mientras dormía.

"Estaba con los perros acostada y me levanté de golpe, dos pasos di hasta la puerta del dormitorio y se desmoronó el techo. Dos segundos", expresó Sans en diálogo con BDA Extra.

Luego, Ana continuó su aterrador relato: "Me salvó un ángel, mi padre, Sofía me dijo: ´Mamá, si yo te hubiera visto aplastada con los perros me muero´. Vino defensa civil, la guardia de auxilio y todos me dijeron ´es lo peor que te podía haber hecho".

"Ocultarte algo que por el movimiento de la casa se iba a desprender, iba a suceder. Esto es el último aviso que quedó oculto y que casi me mata. Me salvé de milagro, realmente es un milagro", sumó la ex pareja de Anibal.