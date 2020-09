La palabra de Chris Evans tras su descuido hot en las redes

El pasado fin de semana, Chris Evans sorprendió a todos luego de filtrar erróneamente fotos suyas al desnudo, que claramente eran imágenes que no debían aparecer en las redes.

Si bien el actor las borró inmediatamente, el error fue captado por varios usuarios que compartieron las imágenes principalmente en Twitter.

Avergonzado con la situación y siendo prácticamente un novato en Instagram, donde se filtraron las instantáneas, el actor recordado por su papel de Capitán América en Avengers, decidió tomarse las cosas con humor.

A través de la red social del pajarito, Chris publicó: "Ahora que tengo su atención... (junto a unos emojis que se golpean la cabeza) Voten el 3 de noviembre".

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!!