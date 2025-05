En su paso por +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, Marley abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más emotivos que vivió en el último tiempo: la llegada de Milenka, su segunda hija, y cómo fue la reacción de Mirko, el primero en ocupar su corazón.

Durante la entrevista, Marley presentó por primera vez en televisión a Milenka, quien nació el 28 de diciembre de 2024. Con apenas cuatro meses de vida, la pequeña descansaba tranquila en brazos de su papá, con los ojos entrecerrados, casi dormida, pero muy conectada con él.

Marley presentó a Milenka en +Caras.

Marley está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Con la llegada de su segunda hija, el conductor logró cumplir su sueño más anhelado: formar la familia que siempre buscó. Mirko, su primer hijo, nació el 27 de octubre de 2017, en Chicago, Estados Unidos, a través de gestación subrogada. Siete años más tarde, el 28 de diciembre de 2024, llegaría Milenka, nacida en Oklahoma bajo el mismo método, que nuevamente le permitió vivir la paternidad de forma plena.

La relación de Mirko y Milenka

Cuando Maugeri le consultó acerca de cómo es la relación entre Mirko y Milenka, el conductor, orgulloso de su hijo mayor, aseguró: “La cuida mucho. Él está preocupado por cuidar a su hermana”. Además, contó que, cuando viene gente a su casa y quieren conocer a la bebé, Mirko les dice: “Vayan a lavarse las manos primero porque no la pueden tocar con las manos sucias”.

Sin embargo, la noticia de que tendría una hermanita no fue sencilla de procesar para Mirko. “Estaba un poco celoso. El primer día que se lo dije me abrazó feliz. Se lo conté en Disney. A los tres días, viene y me dice: ‘Me arrepentí, no quiero tener una hermanita’. ‘No se puede, está en camino’, le dije. Se largó a llorar y lo calmé”, recordó Marley con ternura.

Mirko y Milenka.

También compartió una de las frases más conmovedoras que escuchó de su hijo: “Un día, Mirko me dijo: 'Cuando yo tenga cincuenta años vas a tener 100. Si te vas, voy a estar solo'”.

Ante esa inquietud, Marley le respondió con una promesa que ahora cobra más fuerza que nunca: “Le dije: ‘Nunca vas a estar solo. Ahora que nació Milenka, vas a tener a tu hermana. Nunca más vas a estar solo. Va a ser una unión de por vida’”.

Con la llegada de su segunda hija, Marley vive un momento de plenitud. A esta nueva etapa como padre, la disfruta con mayor relajación, más consciente y profundamente emocionado por el vínculo que ya empieza a crecer entre sus dos hijos.