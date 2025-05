Wanda Nara mostró su increíble casa frente a la cancha de River y anunció los cambios que le hará: "Un mega vestidor"

Wanda Nara volvió a ser noticia este viernes 9 de mayo al compartir imágenes exclusivas de su imponente departamento en la Torre Château Libertador, ubicado frente al estadio Monumental de River Plate.

Aunque se trata de una propiedad que posee desde hace varios años, la empresaria y conductora reveló que está en pleno proceso de renovación y adelantó uno de los cambios más ambiciosos: la construcción de un mega vestidor de lujo.

Wanda Nara

Wanda Nara decretó cuáles serán las nuevas incorporaciones en su piso en la torre Chateau Libertador

Desde sus redes sociales, Wanda Nara mostró la vista privilegiada que tiene desde su penthouse en una de las torres más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires. En las imágenes se puede ver el estadio de River Plate y parte del barrio de Núñez iluminado desde los enormes ventanales.

Esta localidad se posiciona como una de las más caras de la ciudad y el propio edificio de la modelo también aloja a otras celebridades como Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, Luciana Salazar y Susana Giménez, quienes cuentan con una o varias propiedades en el rascacielos.

Chateau Libertador

“Se viene un mega vestidor nuevo”, anunció la empresaria haciendo un house tour por los múltiples ambientes con los que cuenta su piso. Pese a que Wanda ya cuenta con un total de tres habitaciones distintas dedicadas a sus prendas en su “sector de vestidores”, decidió tirarlo todo abajo para construir un solo cuarto de gran tamaño.

“Les quiero mostrar, este es el caos que tengo que ordenar. Pero no sé si lo haga, porque toda esta parte que es el sector de mis vestidores, que acá hay uno y allá otro, vuela, va a ser polvo”, explico la ex conductora de Bake Off Famosos.

La torre es conocida por su arquitectura de inspiración francesa, amenities de lujo y una ubicación privilegiada. Pese a que también tiene propiedades en Italia y Turquía, donde más pasa su tiempo la modelo es en Buenos Aires tanto por sus compromisos laborales como por sus hijos, quienes asisten a un prestigioso colegio en Zona Norte.

Dentro del departamento la modelo cuenta con un amplio baño que cuenta con hidromasaje, un living comedor con delicados muebles de madera, una cocina de ensueño y sus infaltables vestidores que pronto serán demolidos.

Así es la increíble casa de Wanda Nara por dentro frente al Monumental

Wanda Nara mostró su increíble casa frente a la cancha de River y anunció los cambios que hará en su vestidor. Estos consisten en demoler las actuales habitaciones destinadas a sus carteras, zapatos y prendas para construir un único espacio más amplio que funcione como "mega vestidor".

