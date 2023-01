La picante respuesta de Tamara Báez a un hater que criticó su cuerpo: “Me dicen la escrachadora”

Luego de los rumores que surgieron en torno a L-Gante y su nueva pareja, Tamara Báez está enfocada en sí misma y en su hija, demostrando poca importancia al nuevo amor de su ex, y así lo demuestra en su Instagram.

En sus stories siempre comparte contenido de su día a día, disfrutando con su hija Jamaica, o mostrando en dónde se encuentra. En esta ocasión, Tamara subió unas fotos en las que se mostraba de cuerpo completo y luciendo muy sensual, y una seguidora no tardó en criticar su figura.

“¿Y la carne? Ridícula” le comentó un usuario por privado. Tamara, al ver este mensaje, lo mandó al frente y subió una captura de pantalla del comentario, sin ocultar el nombre de la persona ni su foto.

El comentario que Tamara Báez recibió en Instagram.

“¿Y tu cara? ¿Y las cejas? ¿Qué onda te gusta criticar?” Respondió filosamente la mamá de Jamaica en sus historias. Además, sobre la captura de pantalla de los comentarios desagradables de la usuaria, Tamara escribió: “Si me sintiera mal por cómo soy directamente ni me muestro. Así que no se… ¿Y tu cara?”, retrucándole a la seguidora sus insultos.

La ex de L-Gante no se guardó nada y en otra story siguió hablando del tema. “Me dicen la escrachadora”, lanzó, explicando que seguirá exponiendo a quienes hablen mal de ella y no tendrá miedo a defenderse.

La primera reacción de Tamara Báez a la nueva pareja de L-Gante

L-Gante subió una historia con Mica Pride y despertó rumores de una nueva relación entre los dos.

Si bien Tamara Báez ha reconocido en el pasado que la relación con el cantante no es mala y que intentan llevarse de la mejor manera por su hija Jamaica, su reacción a la supuesta relación de su ex con Mica Pride puede indicar que hay cierto resentimiento o celos.

Al ser consultada por Guido Záffora si conocía a la joven, Tamara lanzó: “No. Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, acompañándolo de un emoji con cara de desagrado.

Luego, el notero le preguntó si estaba al tanto de la relación. “No me comentó, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga”, sentenció. “A mi no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Está todo bien, tiene derecho a hacer lo que él quiera”, concluyó, dando a entender que está por sobre todo escándalo que involucre a L-Gante.