La polémica definición de Nacha Guevara sobre la cuarentena

Mientras se prepara para el debut como jurado de "Cantando por un Sueño", Nacha Guevara le brindó una nota vía video llamada a "Los Angeles a la Mañana" y reveló que tiene cuidados especiales en esta pandemia ya que por su edad está considerada como persona de riesgo si llegara a contagiarse Coronavirus. Además adelantó detalles del programa que comienza el lunes y contó cómo vive su cuarentena.

"Tengo cuidados especiales porque soy factor de riesgo, el panel de jurados tendrá vidrios en los costados. Fui a ver el estudio y estoy muy contenta porque vamos a estar de frente a los participantes. Siempre en el "Bailando..." estuvimos viendo a los participantes en diagonal y a veces teníamos que ver la pantalla para estar seguros de la decisión que tomábamos, pero ahora los concursantes cantarán frente al jurado", relató.

Antes de despedirla y agradecerle, Angel de Brito le pregunto cómo fue la cuarentena y la actriz y cantante dejó una frase un tanto "extraña": "En parte lo vivo como un regalo porque hay que pensar ¿cuando hemos tenido tiempo para nosotros?, ese lujo del tiempo que podíamos emplearlo en estudiar, en no hacer nada, en caminar por el jardincito, leer, conectarse con la naturaleza. Siempre decimos no tenemos tiempo, pero yo tengo herramientas y se cuando me voy a desbarrancar y me freno y con la comida es un desafío porque este estado de ansiedad es muy duro. Para mi, mi debilidad son las harinas", comentó.