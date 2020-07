Noelia Novillo, conductora de Canal 26, confirmó que tiene coronavirus. La presentadora dio detalles de los síntomas que la llevaron a realizarse el hisopado pero confirmó que tiene síntomas leves.

“¡Me toca a mí! Bicho maldito. Hola a todos, hoy di positivo de Covid-19”, expresó la también locutora en su cuenta de Instagram.

Luego, relató cómo fue que se dio cuenta de que podía ser una víctima del virus. "Llegué a casa muy cansada , al ingresar a mi depto utilizo siempre lavandina, me llamo la atención no sentirla ya que había usado mucha; acto seguido voy a lavarme las manos con jabón y tampoco olía , me puse alcohol y nada . Agarre un frasco de café , tampoco olía el café ¡Me empecé a asustar! No estaba congestionada... De inmediato agarre el vinagre tampoco lo olía ... Mi perfume ,mi fragancia favorita ... NADA. PERDÍ EL OLFATO AL 100%", relató.

De inmediato avisé a mis jefes y active el protocolo con mi obra social . Gracias a todos los que colaboraron para que todo sea rapidísimo. Estoy bien. Todo seguirá con mis médicos, me controlarán día a día. Y por 14 días estaré aislada. ¡Cuídense mucho!”, cerró.