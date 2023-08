Fabián Doman y su nuevo programa "Bien de Mañana" fue escenario de un gran escándalo la semana pasada, luego de que una notera hiciera un móvil desde la línea D del subte de Buenos Aires y conversara con dos personas pertenecientes al movimiento "Tercer Malón por la Paz". El trato que se le dio a estos individuos fue denunciado por la Defensoría del Público como actitudes "racistas" y "burlonas".

Tras esto, y las fuertes críticas que recibió, la mañana de este lunes el periodista decidió hacerse cargo del escándalo y pidió disculpas. "Queremos hacer un punto en algo que pasó, el jueves, durante un móvil, se dieron una serie de diálogos que generaron incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas", partió comentando Doman. Seguidamente, destacó que "Bien de Mañana" no era un espacio para incomodar a nadie: "No hacemos nosotros un programa para incomodar a nadie por lo que, a todas las personas partícipes o no partícipes de ese móvil, les queremos pedir disculpas, que es lo que corresponde".

"Lo quería hacer de entrada para que no haya especulaciones, pero repito, hayan o no estado en ese móvil, pedimos disculpas a los que se hayan sentido mal", finalizó.

Ángel De Brito liquidó a Fabián Doman

Tras el pedido de disculpas, Ángel De Brito reaccionó picante en su cuenta de Instagram. Por medio de una historia, el conductor de LAM respondió una pregunta que le hicieron sobre las palabras de Fabián Doman, y fue allí que aprovechó de cuestionar a su colega y a El Trece.

"A todos los que se quejaron de LAM, no los vi saltar. Los que mil veces nos señalaron, como los de este programa y varios de ese canal", sentenció contundentemente Ángel De Brito, en clara alusión a que su espacio ha sido criticado por situaciones menos polémicas que la que se vivió en días pasados en "Bien de Mañana".

