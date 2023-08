Fabián Doman regresó a la televisión y a las pantallas de El Trece. Luego de su abrupta salida hace meses de "Momento D", espacio de actualidad que no le fue muy bien en rating, el conductor apostó por un formato matutino, titulado "Bien de Mañana".

En este contexto, este viernes, el comunicador delegó a una notera para que fuera a realizar entrevistas en el Subterráneo de Buenos Aires. Sin embargo, esta elección resultó ser desafortunada, ya que tanto el presentador como el programa se vieron envueltos en una controversia, siendo acusados de adoptar actitudes "racistas" y "burlonas" durante la conversación con dos personas indígenas, un hombre y una mujer vinculados al movimiento "Tercer Malón por la Paz".

Dentro de uno de los vagones, la periodista Magdalena "Magui" Vigil se encontró con dos personas cuyo atuendo destacaba en contraste con la vestimenta común de los pasajeros. Se aproximó a ellos y les preguntó: "¿De dónde son?". Ante su respuesta, expresó un comentario irónico: "Ah claro, qué habrá querido decir", lo cual generó risas en el estudio y un claro: "La amo, la amo", se pudo escuchar al aire.

"Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios", agregó el hombre. Seguidamente, la comunicadora pidió: "Dígame una palabra en indio para aprender", obteniendo como respuesta: "Allyn causa... No tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar". Después, tras algunas bromas, Doman le indicó a la periodista que les preguntara si votaron. Los indígenas indicaron que sí y cuando Vigil les consultó por quién habían sufragado, las personas respondieron: "Eso es privado".

La notera se empezó a reír, y la mujer empezó a cuestionarla, expresando que estaba hablando en serio porque estaba defendiendo la historia de un país. Tras esto, Fabián Doman decidió terminar la nota abruptamente y manifestó: "No, no...está bien, está bien, está bien... Andate Magui. Tampoco que me de clases de moral. Dale, dale, dale, dale... Ya me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio, ya que la señora también te trate mal, no. Dos no. Me banqué al señor contestando mal de entrada, no dije nada, ya que la señora nos venga a dar clase de moral de lo que es o lo que no es... perdonenme, con todo respeto lo digo. Tiene ella derecho de no contestar a quien vota, pero punto. Además Magui se lo preguntó de manera amable y muy simpática".

El programa de Fabián Doman recibió varias acusaciones de "racismo"

Por su parte, la Defensoría del Público a través de su cuenta en Twitter revelaron que "Bien de Mañana" fue denunciado por este momento polémico. "Las comunidades indígenas nos expresaron su preocupación por el contenido de un programa de televisión donde se banaliza su cultura y su lenguaje", indicaron.

Asimismo, agregaron: "Desde la Defensoría trabajamos también para promover los medios gestionados por las propias comunidades, para que puedan tener voz propia. Esto garantiza también una comunicación democrática para toda la población, no solo para los pueblos originarios".

Tweet de Defensoría del Público.

Hasta el momento Fabián Doman no ha emitido un comentario o reacción sobre lo acontecido la mañana de este viernes en su programa de El Trece.

AM