La China Suárez comparte su vida cotidiana en redes, desde fotos con sus hijos, en una producción, evento o dando a conocer su verdad acerca de algún acontecimiento importante de un escándalo o injusticia.

El día posteo una frase reflexiva y profunda sobre el amor, un consejo de parte de alguien que ama y que le llevó a replantearse muchas cosas: "Hoy escuché una de las frases que describen perfectamente el amor. Una mujer que amo y conozco desde mis tres años, estuvo casada 56 años con un señor al que también quiero mucho y falleció hace unos meses", escribió en la historia.

La reflexión de la China Suárez

Y continuó la actriz, con el importante mensaje acerca del amor: "Su ausencia se siente. Me dijo 'Vos sabés Euge, que, aunque yo esté rodeada de gente, siempre me voy a sentir sola con él'. Me quedó resonando y probablemente, la recuerde toda la vida", cerró.

La China Suárez es furor por su look dramático con mezcla de texturas

La China Suárez volvió a ser tendencia este fin de semana por el look dramático que lució con mucha altura y que compartió con todos sus fans.

La actriz fue el blanco de millones de miradas que esperan verla brillar en todos los campos, entre ellos, como influencer de las tendencias en moda.

Así quedó claro con este Total look que combina texturas, pero mantiene ese estilo dark que se ve reflejado en el outfit y en el maquillaje. "Déjame ver tu panty finito", sumó la actriz a su posteo.

El look dramático de la China Suárez

La China Suárez presume su nuevo y muy vanguardista nuevo hair style y lo hace con esta cropped jacket negra de estilo sastrero con botones a contratono y escote cruzado.

A su blusa de corte sastrero con jaretas extralargas para anudar, la China Suárez le sumó unos leggins en vinilo color negro de tiro alto que es tendencia en Europa.

