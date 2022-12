La prueba de que Wanda Nara intenta acercarse a Mauro Icardi otra vez

Wanda Nara se ha encargado de aclarar su situación sentimental. Luego de mandar a la friendzone a L-Gante durante su fiesta de Navidad, ahora, la rubia tuvo un gesto muy particular con su ex pareja Mauro Icardi, y que no pasó por desapercibido en las redes sociales.

Juariu, quién siempre está muy atenta a los acontecimientos en Instagram, compartió en sus historias las pruebas de que Wanda Nara de alguna manera intenta acercarse a Mauro Icardi. El jugador del Galatasaray compartió una fotografía mirando hacia el horizonte, muy fachero, y la empresaria no dudó en dejarle su like.

Wanda Nara y el like a Mauro Icardi.

Al ser expuesta por Juariu, Wanda rápidamente le quitó su like a la imagen de Mauro Icardi. Aunque ya no se pueda ver, la periodista le hizo una captura y quedó en evidencia.

De esta manera, siguen creciendo las dudas de lo que realmente quiere Wanda Nara en su vida. El año está por terminar y todo parece indicar que recibirá el 2023 en una gran confusión: L-Gante o Mauro Icardi. ¿Quién conquistará su corazón?