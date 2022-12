Mauro Icardi se despachó contra Wanda Nara: "Sos la tóxica número uno"

Pasadas las 23 horas del viernes 23 de diciembre, Wanda Nara hizo un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores luego de desmentir rotundamente los dichos de Yanina Latorre respecto de su vida privada y sentimental.

En dicha transmisión hizo su aparición Mauro Icardi que la expuso al contar detalles de su vida privada. "Sos la tóxica número uno", sentenció el futbolista ante la atenta mirada de más de 23 mil personas que estaban conectadas en el vivo de Wanda Nara.

El comentario de Mauro Icardi.

Como si nada pasara, la empresaria decidió hacer caso omiso al mensaje de su exmarido que lejos de darse por vencido siguió comentando a pesar de no recibir respuesta por parte de la madre de sus dos hijas: Francesca e Isabella.

"Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", agregó Icardi que también confirmó que Wanda Nara estaría por viajar a Turquía: "Falta poquito y vienen". Por su parte, la modelo solo le comentó a su amigo Kennys Palacios: "¿No ves que Mauro no deja de escribir?", de esa forma dejó en evidencia que estaba leyendo todo lo que su exesposo escribía.

Mauro Icardi.

Wanda Nara desmintió a Yanina Latorre

"Dicen tantas tonterías que me pasaría todo el día aclarando. Hay gente que te toma de punto y como no respondes continúan e inventan estupideces", expresó la empresaria en referencia a Yanina Latorre.

"Esta señora parece que tuviera la verdad absoluta de un montón de cosas. Puede ser que tenga llegada a algunas familias, pero de la mía no tiene llegada a nadie. A no ser que yo le cuente algo en particular, como en algún momento pasó, todo lo que dice de mi es inventado", agregó Wanda visiblemente molesta.