Wanda Nara y su relación con L-Gante

La mediática Wanda Nara, quien se encuentra separa de su marido Mauro Icardi, reveló en una entrevista que tuvo en el programa "A la Tarde" el vínculo que tiene con el cantante de cumbia 420 L-Gante. La semana pasada tuvieron una cena romántica que terminó a los besos, pero la empresaria aún no define a relación con el cantante.

"Elián es un amigo, con él está todo bien", dijo la ex de Icardi. Luego, negó pasar año nuevo con L-Gante y dijo: "Me voy a ir con mi familia a Punta del Este". Entre preguntas y respuestas que le hacían, la empresaria se sonrojó cuando le preguntaron porque no blanqueaba su relación y confesó: "Es un amigo, no tengo nada que blanquear".

Wanda Nara y L-Gante

Mauro y Wanda cada vez mas alejados

En vísperas de navidad, Wanda Nara estuvo presente en su local de cosméticos que tiene en el Shopping Abasto ubicado en el barrio de Almagro, y en una conferencia de prensa habló de Mauro Icardi.

Mauro Icardi y Wanda Nara

"Ya se volvió a Turquía", dijo la empresaria cuando le preguntaron por Mauro Icardi.