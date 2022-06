La publicación de Amalia Granata tras el cuestionamiento que le hizo Tamara Báez por sus inicios

Amalia Granata se vio envuelta en una situación polémica luego de asegurar que L-Gante no es un artista, sino un emergente de una sociedad en decadencia. Como era de esperarse, el cantante y su pareja reaccionaron, pero fue la influencer la que le recordó el motivo por el cual se hizo famosa.

Fiel a su estilo, Amalia Granata no se quedó de brazos cruzados y replicó una publicación de una seguidora que la defendió. Las palabras a su favor fueron: "Me pregunto dónde están las feministas para defender a Amalia Granata? No es mujer? En vez de matarla por cómo empezó, por qué no se fijan cómo siguió?".

La publicación de Tamara Báez.

La defensa continúa: "Yo recuerdo cuando crió a la hija con ayuda de la madre, también pasó maltratos... Una mujer que hizo lo mejor que pudo, como todas nosotras". Amalia Granata retwitteó las palabras de la seguidora dejando en evidencia que está de acuerdo con lo que planteó.

Sin embargo, Amalia Granata prefirió llamarse al silencio con respecto a los dichos de Tamara Báez y L-Gante y consideró que replicar los dichos de su seguidora en sus redes fue respuesta suficiente para lo que dijo la pareja del cantante.

La publicación de Amalia Granata.

La respuesta de Tamara Báez sobre la defensa de Amalia Granata

Tamara Báez suele interactuar con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. Fue de esa forma que le llegó la consulta sobre si había visto la publicación de Amalia Granata tras sus dichos en defensa de L-Gante.

La influencer expresó: "No, pero esa señora no tiene derecho a opinar de nadie". De esa forma, Tamara Báez reafirmó su postura en la que sostiene que Amalia Granata no puede hablar de los inicios de nadie, ya que el suyo fue bastante polémico.