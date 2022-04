La publicación de Fede Bal después del accidente en Brasil: "Tudu bom"

Es de público conocimiento el terrible accidente que sufrió ayer Fede Bal. El actor se encontraba en la isla Paraty, en Brasil, filmando contenido exclusivo para su programa. Junto a su equipo estaba grabando un paseo en parapente y ocurrió lo que nadie esperaba.

El motor del parapente se desprendió, cayó sobre su brazo y le generó una fractura expuesta. Después de sufrir mucho dolor, Fede Bal quiso llevarle tranquilidad a sus seguidores y compartió una publicación donde se lo ve más relajado después del mal momento que tuvo que vivir.

La publicación de Fede Bal

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Fede Bal compartió hoy una postal, aparentemente en la ambulancia donde lo trasladaron. En la imagen se lo ve con lentes de sol amarillos, los ojos cerrados, una pequeña sonrisa y con su mano en alto. "Tudu Bom. Gracias al mejor equipo", escribió el actor.

Sin embargo, esa no es la única imagen que publicó Fede Bal en sus redes. Hace algunas horas subió una foto post cirugía, con su clásicos lentes de sol amarillos, una gorra quirúrgica, el brazo todo vendado y la bata del centro médico que lo recibió en Brasil para intervenirlo.

La publicación de Fede Bal antes de irse a Paraty

Antes de viajar a la isla Paraty, Fede Bal estuvo en Buzios, disfrutando unos días de relax, y como no podía ser de otra forma, compartió un carrete random donde expresó cómo estaba sintiendo este viaje tan especial.

El artista escribió: "Y volvió ese carrete random! Estoy en la ruta, camino a Paraty, y mientras dejo Buzios atrás, empiezo a entender por qué cada argentino que me crucé en estos días me dijo: 'vine unos días y no me pude volver a Argentina'. Este lugar tiene una energía increíble, su gente, su naturaleza, sus paisajes, y sus comidas, te enamoran, groso".

Fede Bal disfrutando de la noche brasilera

Como si eso fuera poco, agregó: "Entendes perfecto que acá no importa cuánto tenes, ni quién sos. Acá sólo importa ser feliz. 'So alegria' vi tatuado en un brazo de un amigo que me hice en la noche de acá y es eso, acá la vida se resume a eso, sólo alegría".