El pasado lunes, la actriz española Verónica Forqué fue encontrada sin vida a sus 66 años de edad en su casa de Madrid. El mundo del espectáculo internacional llora su muerte, luego de que ella misma se retiró de la edición española de MasterChef Celebrity, asegurando que su cuerpo le estaba pidiendo parar. Ante la dolorosa pérdida, la China Suárez realizó un fuerte posteo en redes sociales.

La publicación de la China Suárez en contra del odio en redes sociales, que vincula a la fallecida Verónica Forqué

“Ayer fue ‘encontrada muerta’ en su casa. Todo apunta a que se suicidó” dice la publicación de Instagram que la China compartió en su historia, junto a una imagen donde se ven comentarios de odio en contra de la fallecida Verónica Forqué.

"El odio que años atrás se veia en redes sociales, como Twitter está ahora presente en Instagram. Ya no son cuentas falsas. Ya no está mal visto insultar a alguien con tu perfil abierto. Ahora hasta es cool ser el bully de la clase, aunque eso suponga hundir a otra persona" agregó la ex de Benjamín Vicuña.

"Estamos haciendo campañas antibullyng llenándonos la boca con la importancia de la salud mental mientras permitimos que se acose sin filtro, sin vergüenza, sin corazón. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Cómo puede una red social prohibir que las mujeres enseñemos los pechos y permitir el acoso a diestro y siniestro?” aseguró la China.

"No le escribas algo por redes a alguien que no fueras capaz de decirle en persona. No insultes. No acoses. No seas el bully de clase. El acoso en redes es responsabilidad de toda la sociedad. Igual que lo que le hemos hecho a Verónica" cerró la actriz en su cuenta de Instagram.

Luego del escándalo que se generó por el Wanda Gate, la ex Teen Ángel denunció sufrir acoso virtual, por parte de los periodistas y usuarios de redes sociales. "Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni a saltar de un edificio; porque por ahora mi salud mental está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de 'bullying' y son los primeros en ejercerlo" expresó días atrás la China en sus redes sociales, ante la cantidad de versiones que se dijeron en torno a su vida privada.

