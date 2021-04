La reacción de América y Rial tras el pedido de Romina Pereiro

Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, expresó su preocupación por la asistencia de su marido al piso de América para estar al frente de TV Nostra, su nuevo proyecto. Al escuchar esto, Liliana Parodi -gerente de programación del canal- y el periodista le respondieron a la nutricionista.

"Jorge está bien, yo quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga", comenzó diciendo la nutricionista la nutricionista. "No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Hablo por mí y por sus hijas", agregó.

Por su parte, Liliana Parodi, le respondió de forma compresiva a la nutricionista en el programa radial de La Once Diez: "Entiendo si Romina dice eso, todos haríamos eso con nuestras familias".

"Vamos a tratar de calmarnos, de protegernos, de cuidarnos lo máximo que podamos y de hacer que nuestro trabajo pueda seguir funcionando. Con barbijos, con no más de tres personas por estudio. Lo que haya que hacer lo vamos a hacer”, continuó intentando llevar tranquilidad.

Finalmente, sobre el fallecimiento de Mauro Viale, cerró: “Lo que le pasó a Mauro, que era una figura tan popular y tan conocida, te da ganas de meterte en un sótano con tu familia y no salir hasta que esto termine. Estamos muertos de miedo”.

Además, ayer Jorge Rial también se tomó unos minutos y respondió a su esposa en el pase de Polémica del Bar a TV Nostra: "Es que nosotros no conocemos la tibieza, y a veces está muy mal. Pero estamos acá, no somos héroes, no es por el ego, pero es lo que sabemos hacer. Es lo que mamamos de chiquitos. Yo no sé hacer otra cosa y siento que tengo que estar acá. También tengo que cuidar a mi familia, a mis compañeros, pero nuestro laburo es estar acá para informar, para entretener. Porque ni siquiera somos esenciales".

Cerca del final, Jorge Rial habló sobre la muerte de Mauro Viale y agregó: "Mauro era un trabajador. Nosotros decidimos salir con los barbijos porque se lo exigimos a los mozos, al del transporte público, al que atiende en una tienda y al agente de seguridad. A todos. Y porque estemos en la tele no somos inmunes. Nosotros acá tenemos una distancia aún más grande (a la que estable el protocolo), el estudio es grande y cada vez hay menos personas. Pero esta es una manera de decir 'che, loco, ¿se dieron cuenta de que no era joda?'".

JCCL