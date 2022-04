Premios Martín Fierro 2022: la reacción de Ángel de Brito al ver que "LAM" no está nominado

Durante la tarde de ayer, Luis Ventura reveló cuáles son todos los nominados de las 35 ternas de los Premios Martín Fierro. Teniendo en cuenta que se premiarán las producciones televisivas emitidas durante todo el 2021, Ángel de Brito se sorprendió al ver que "LAM" no estaba presente en ninguna categoría.

El público de "LAM" se manifestó en Twitter expresando que no estaban de acuerdo con las nominaciones y Ángel de Brito les respondió dejando en evidencia su parecer. Un seguidor manifestó: "Vivimos en un país donde El pelado de 'CQC' (xq ese fue su ultimo éxito en TV) esta nominado a los Martín Fierro y Ángel de Brito no". Mientras que otro le respondió: "Votaron en pedo. No se entiende si no".

Las reacciones de los televidentes

Ángel de Brito se hizo eco de las críticas y replicó los mensajes de los televidentes. El periodista leyó a una usuaria de Twitter que expresó que no podía creer que "LAM" no esté nominado en la terna de Magazine o él como mejor conductor masculino, siendo que en el programa tocaron todos los temas de actualidad. Cinthia Fernández se sumó y agregó: "Increíble".

Por su parte el conductor expresó: "¿La pandemia por ejemplo? ¿El wandagate? ¿El cabakgate? Jajajaja". Como si eso fuera poco, durante su programa lanzó comentarios como: "Yanina es la única nominada del programa a los Martín Fierro", e ironizó diciendo: "Cómo vamos a estar nominados si ponemos cualquier cosa al aire".

La respuesta de Ángel de Brito

Ángel de Brito opinó sobre las nuevas ternas

El periodista expresó: "A mí me encantan los Martín Fiero eso aclaro, pero eso no quita que vaya a criticar las ternas, porque hay algunas que me parecen un espanto. Hay ocho millones de movileros en televisión, la tele está hecha prácticamente de movileros, cronistas y panelistas y ponen tres".

Ángel de Brito

Aunque reconoció que la categoría de "Mejor Panelista", le pareció una de las mejores, Ángel de Brito criticó: "Es ridículo, podrían poner cinco o seis como en otros rubros que hacen ternas más largas, esas son más interesantes, a la gente les interesa más esas que el spot publicitario que no le importa nunca a nadie".