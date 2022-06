Pampita habló en exclusiva con Catalina Dugli en “Agarrate Catalina” por La Once Diez y le confesó cuál fue su reacción una vez su esposo le comentó que se iba a dedicar al ciento por ciento a la política.

Sobre el trabajo en la política de Roberto García Moritán, Catalina le consultó a la modelo su opinión sobre cómo reaccionó cuando en la Cámara Baja del Senado, una diputada lo llamó Pampito. “Yo no me meto mucho en su mundo de la política. Sí, lo acompañó en todo lo que decida. Me da mucho orgullo, me encanta que sea un valiente y que se haya interiorizado en esto, con el fin de ayudar”, comentó.

La reacción de Pampita cuando Roberto García Moritán se dedicó de lleno a la política.

“Cuando él me dijo que se iba a abocar más de lleno a esto, a pesar de que lo venía haciendo hace muchos años, inclusive antes de conocerme, contó con todo mi apoyo”, expresó Pampita.

Pampita y Roberto García Moritán formaron una amplia familia ensamblada, con varios hijos en diferentes edades, los cuales, cada uno en su edad, necesita que sus padres estén presentes y el trabajo de ambos les demanda bastante tiempo. Es así como uno es el apoyo del otro. Así como ella lo sigue en sus decisiones, él también le da su apoyo en todos los proyectos que ella encara.

Luego de su matrimonio en el 2019, la pareja decidió ampliar mucho más su familia y le dieron vida a Ana García Moritán. La bebé próximamente cumplirá 11 meses y desde antes de nacer, se roba el corazón de todos cuando aparece en redes sociales.

Pampita contó cómo hace para que en su hogar reine la paz

Entre Pampita y Roberto García Moritán, suman seis hijos, todos de diferentes edades, que van desde los meses hasta los 17 años. Por lo tanto, tener el control y el orden en una familia ensamblada de este tiempo es clave.

La experimentada periodista le preguntó a la modelo sobre cómo hace para sostener en armonía toda la familia, y esto dijo:

“Me gusta que entiendan que su prioridad es el colegio. En ese sentido estoy detrás, de qué notas traen, cuándo tienen las pruebas. Me parece que es como su deber. Y después hay tiempo para la diversión, hay tiempo para algún viaje, para alguna otra cosa; pero en el año estamos muy enfocados en que duerman temprano, que estén descansando y que todos estén con su prioridad enfocada” .

Pampita aclaró que su casa no es una fiesta, durante la semana trabajan mucho y los fines de semana descansan, se relajan un poco más. “Si no tenemos una agenda y cada uno cumple con sus cosas, no se podría tener orden. ¡Somos un montón!”, señaló.