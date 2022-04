Instagram

La relación entre Roberto García Moritán y Pampita, empezó en agosto del 2019, cuando “LAM” publicó las primeras imágenes de los novios, mientras caminaban por Nordelta. Pero detrás de esos momentos, hubo un primer paso para conocerse ¿quién lo dio primero?

Hace un tiempo, Roberto García Moritán le contaba a Andy Kusnetzoff, que vio a Pampita por primera vez y de casualidad, cuando ella caminaba por la calle y él iba en su auto. Pese a que la modelo solía visitar sus restaurantes, el empresario nunca antes había tenido la valentía de encararla. “Estaba manejando y la vi. Vi que era ella y le dije a mi socio. Marcos, acabo de ver a Pampita”, contó el empresario. Su amigo lo incentivó para que la enfrentara, pero decidió tomar otro camino.

Roberto García Moritán y Pampita revelaron quién tomó la iniciativa y envió el primer mensaje.

«Le escribí a una amiga de ella que se llama Oriana y le dije: “Ori, creo que soy un gran candidato para tu amiga Carolina”», comentó Roberto García Moritán. El ahora político confesó que nunca antes la había visto en persona, salvo en revistas y en la televisión.

Según cuenta Roberto, Oriana estuvo de acuerdo y le pasó el teléfono de Pampita, pero no se animó a escribirle y de repente algo pasó en su celular. “A las pocas horas me cae una solicitud de Instagram… de Pampita”, narró Roberto con una sonrisa de oreja a oreja, como quien aún no cree lo ocurrido.

“Yo no lo podía creer. Me tomé unas horas hasta aceptarla y empezamos a hablar”, contó en su momento, Roberto García Mortián en conversación con PH, Podemos Hablar.

El comentario que le lanzó Pampita a su amiga al hablarle de Roberto García Moritán

El propio Roberto García Moritán confesó que Pampita le dijo a su amiga en común con él, que le parecía muy viejo para ella. “Tiene mi edad, en realidad tiene un par años menos que yo, en realidad”, entre Risas Roberto contó “Ella podía elegir”.

“Desde el momento en que empezamos a hablar hasta el día que nos vimos por primera vez, pasó un mes”. Las primeras conversaciones fueron por chat de WhatsApp, agregó el ahora esposo de Pampita.

Uno de los primeros mensajes que Roberto recuerda que le envió a Pampita, fue un plato de comida desde Perú, en un evento al cual él asistió: “Ella me dijo después que le había parecido rarísimo”.

“El momento en el que visualicé que nos casábamos, fue a los pocos días que nos habíamos conocido, donde ella me estaba ayudando a decorar el cuarto de mis hijos y la vi sentada, tratando de sacar unas calcomanías imposibles de sacar de la pared, llena de polvo”, recordó con mucho amor en ese momento.

Ahora Pampita y Roberto García Moritán son esposos, tienen una linda hija en común, Ana García Moritán Ardohain y juntos, formaron una familia ensamblada de la cual todo el país habla y admira mucho.