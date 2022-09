La reacción de Soledad Pastorutti cuando le hicieron un tremendo comentario sobre su imagen

Soledad Pastorutti captó gran atención en esta nueva edición de "La Voz Argentina" y no sólo por su talento con la música y experiencia, sino por el estilo con el que apareció en cada gala, con el cual sus fanáticos se emocionaron a tal punto de ovacionarla ante cada look.

Desde su cuenta de Instagram, "La Sole" fue exponiendo algunos de sus 'outfits' y producciones de fotos y de hecho sorprendió con un cambio en su cabello al lucir rubia en una de las fotos cuando comenzaban los 'playoffs' de la competencia musical.



Tanta emoción causó la cantante que recibió un elogio de lo más peculiar cuando dio una nota a Diego Poggi y Rochi Igarzábal. “Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, le dijeron sobre los comentarios de los fans. Se trata de un término en inglés que sintetiza "Mom I'd Like to F..." (Mamá con quien me gustaría tener sexo).



¿La reacción de La Sole? “Me gusta eso, me encanta”, dijo entre risas aceptando el término que se hizo popular en la película "American Pie" con el personaje de "la mamá de Stifler" que interpretó la actriz Jennifer Coolidge.

Soledad Pastorutti se refirió a sus inicios en la música: “Sentí que no servía”

“Llevo muchos años en esto y me caí mil veces, mil veces sentí que no servía para esto, pero mi necesidad de cantar y hacer lo que hago fue más fuerte siempre, y eso es lo que les deseo a cada uno de ustedes”, dijo la coach a su equipo.

“¡Sos todo, Sole, sos todo!”, arengó con aplausos Lali Espósito. La cantante y compositora argentina tiene casi 30 años de reconocimiento artístico por su actividad en la música. Su sensibilidad por quienes, como ella, que salió de su pueblo, para luchar y perseguir sus sueños, están trabajando cada día por los suyos, siempre va a estar allí presente.