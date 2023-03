Wanda Nara será la presentadora del reality MasterChef y la compararon con Susana Giménez, lo que generó la reacción de la entrevistadora.

Cuando Matías Vazquez, periodista de A la tarde, le preguntó sobre Wanda como conductora del reality de cocina de Telefe, la diva respondió: "No sé qué va a hacer Wanda, hace mucho que no hablo con ella", y cuando le preguntaron si podía convertirse en la nueva Susana, la conductora no dudó en responder: "Eso ya lo dije el otro día, nadie reemplaza a nadie en este mundo".

Susana Giménez, conductora de Telefe

Tras las comparaciones que se hicieron, la conductora lanzó: "¿Quién reemplazó a Brigitte Bardot, a Marilyn Monroe? Nadie". Además, explicó que a pesar de vivir en Uruguay, suele mirar la televisión argentina. También se refirió a la ficción argentina: "Se extraña. La pandemia cambió todo, seamos realistas".

Wanda Nara anunció la fecha de estreno de MasterChef

Wanda Nara hizo el anuncio que tantos fans estaban esperando. Finalmente, confirmó la fecha de estreno de MasterChef.

A través de un posteo en sus redes sociales, la empresaria compartió un afiche del programa donde se la ve junto a los tres jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Allí, además, estaba escrita la fecha: 20 de marzo.

"La ansiedad que manejo no es normal , ya casi estamos Lunes 20 de Marzo por Telefe. Los espero", escribió Wanda Nara junto a la imagen.

Wanda Nara publicó la fecha de estreno del reality.

