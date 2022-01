Juana Repetto disfruta la maternidad y comparte consejos en Instagram para las jóvenes madres que los necesiten. En medio de la dentición de Belisario, la actriz e influencer dio un tip que se volvió viral.

“Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir”, escribió junto a una foto en la que se en el sillón con el “sacaleche”.

La receta de Juana Repetto para calmar el dolor de la dentición de Belisario.

Con 80 cc de leche materna, Juana pudo preparar una gran paleta para que su hijo pueda calmar su dolor de encías a la vez que se alimenta.

“Sale uno solito, a mucha honra”, declaró, orgullosa, junto al helado que Belisario devoró agradecido.

Juana Repetto confesó que está atravesando problemas en la crianza de sus hijos

Desde que Juana Repetto fue mamá suele compartir en sus redes sociales las vivencia con Toribio y Belisario, este último fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto.

Hace unas horas hizo una historia para hablar de sus niños: “Amanecer con estos dos: lo más lindo que me pasó en la vida”. Pero no todo es color de rosa, la actriz reveló en una de las preguntas que le hizo un seguidor que está atravesando varios problemas en la crianza. “¿Cómo manejas los días de crianza difíciles?”, preguntó un usuario.

Repetto quiso compartir la realidad de su maternidad y subió a una story una fotografía llorando y respondió: “Estoy pasando por un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón”. "¿El problema y/o beneficio? Que se que me equivoco y laburo mucho para corregir”, dijo. Además, Juana reveló que cuenta con ayuda profesional.