La respuesta de Andrés Nara al ser consultado si Wanda Nara había copiado el look de la China Suárez

Andrés Nara, padre de Wanda Nara, es conocido por ser un hombre sin filtros. Lo que piensa lo dice, sin pensarlo dos veces. En este contexto, otorgó una entrevista a Juan Etchegoyen en Mitre Live donde opinó sobre el cambio radical de look que se realizó su hija y que se asemeja al actual estilo de la China Suárez.

“¿Te gustó el look morocho de Wanda?”, preguntó Juan muy directo. Como respuesta, Andrés Nara indicó: “Le queda muy bien, ella es un bombón y una mujer hermosa, se puede hacer lo que quiera que le va a quedar hermoso”.

Wanda Nara ahora es morocha.

"Me sorprendió porque jorobaron entre Zaira y Wanda con que se parecían mucho con el look, a ella le gusta jugar a esos cambios”, agregó Andrés Nara. En esta misma línea, Juan Etchegoyen le consultó si creaía que la decisión de su hija había sido para poder parecerse a la China Suárez.

Tajante y firme, Andrés Nara enfatizó: “No la sigo a la China y no tengo idea de ella. Seguramente le haya copiado el look a Wanda, la verdad que no tengo nada para ver ahí y no lo seguí eso”.

AM