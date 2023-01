Cari Nara fue señalada por muchos años como la culpable de la mala relación que Andrés Nara tenía con su hija Wanda Nara. El tema vuelve a acaparar la opinión pública luego de que en Nochebuena se viera al caballero compartiendo con sus retoños, disfrutando su cumpleaños y dejando atrás casi una década de conflictos. La madre de las mediáticas, Nora Colosimo también estuvo presente.

Sin embargo, en los diferentes registros que rondaron por las redes sociales de las fiestas en casa de Wanda Nara, por ninguna parte se observó a la cantante. Es por esto que en las pocas horas se conoció cuándo fue la reacción de Cari al ver esta reconciliación.

La esperada foto familiar entre Wanda Nara y Andrés Nara

“Yo la pasé muy tranquila, demasiado para mi gusto. Estuve con mi hija y un amigo de la familia cenando en casa. Y, cuando terminamos de brindar, me fui a tomar algo por ahí. Mientras tanto me llegaban historias de Instagram con lo que pasaba en la casa de Wanda y la verdad es que me pareció un sueño”, aseguró Cari Nara, dando detalles de cómo fue su Navidad sin Andrés.

“Después de tantos años en los que yo estuve con Andrés y él no se hablaba con Wanda, ver esa postal de los dos juntos, con Zaira, con sus nietos y con la madre de sus hijas, fue como estar frente a una foto vintage. Y me pareció buenísimo”, agregó.

Cari Nara está muy feliz por su pareja.

Finalmente, Cari manifestó que le emocionó ver a los nietos de Andrés Nara cantándole cumpleaños y destacó que estaba muy feliz porque su pareja al fin consiguió la paz que necesitaba: mejorar su relación con Wanda y Zaira. “Ver a todos los chicos cantándole el feliz cumpleaños, de corazón, fue muy emocionante. Yo estoy muy contenta por él. Y, además, siento que me saqué un peso de encima, porque de alguna manera sentía que no se hablaban porque estaba yo en el medio. Era inevitable sentirme culpable. Así que verlos juntos fue fantástico para mí”, concluyó la intérprete.