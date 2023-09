Durante una conversación en vivo entre Viviana Canosa y Yanina Latorre, surgió una confesión inesperada que tiene como protagonista a La Konga, una banda cordobesa que toca al ritmo del cuarteto.

La secuencia ocurrió durante el intercambio en la radio El observador 107.9, cuando Latorre saludó a Viviana Canosa. Después de una breve charla acerca de sus vidas privadas, acabaron hablando de música.

Con total sinceridad, Latorre expresó: “¿Sabés cuáles me gustan? Esos cuarteteros que están ahora de moda…La Konga ¿Cómo se llama esa canción?”.

Le explicaron que se refería a "Universo Paralelo", el gran éxito de la banda que en realidad es una versión del tema original de Nahuel Pennisi, la panelista le pidió a la producción que le pusieran la canción.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la canción?

Luego, entre risas, comentó: “Quiero escuchar Universo Paralelo… ¡Me da ganas de coger esa canción! Me quiero matar”.

Canosa respondió: “A mí me dan ganas de ¡no coger! con todos estos temas”.

Mientras Canosa mostraba su desaprobación, Latorre comenzó a bailar y a abanicarse, diciendo: "Me gusta él, me gusta Nahuel".

“A mí no me da ganas de nada, de tirarme de un quinto piso. Me gusta más Banda XXI. Esto es muy depre, tengo que estar en pedo a las siete de la mañana en un boliche. Bizarro”, comentó Viviana después.

