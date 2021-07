El cuadro de Soledad Aquino mejora día a día, y ya el cuerpo médico que la atiende tras el trasplante evalúa su alta.

La madre de Mica y Cande Tinelli atravesó hemorragias digestivas y paros cardiorrespiratorios, pero ya presenta una evolución favorable de su cuadro por lo que está bajando el nivel de complejidad del tratamiento, que ya se encuentra en la etapa de kinesiología motora para recuperar su motricidad tras tres meses internada en el Sanatorio de La Trinidad.

“Luego de superar las hemorragias digestivas que sufrió tras el trasplante que duró más de 6 horas –y en el que incluso presentó dos paros cardiorespiratorios–, Soledad evoluciona favorablemente. El cuadro de salud de la madre de Cande y Mica ''está bajando el nivel de complejidad ``, informaron en la revista Gente.

La salud de Soledad Aquino: mejora su cuadro tras las hemorragias y los paros cardiorrespiratorios por el trasplante

Soledad Aquino fue sometida a un trasplante de hígado el pasado 10 de junio y tanto sus hijas como su ex, Marcelo Tinelli, no se despegaron de su lado y recurrieron a las redes para pedir por su salud.

Hoy, la paciente se encuentra mejor de ánimo y, según asegura la revista, “tiene que cumplir un plan de kinesiología motora aconsejado por sus médicos en el que que, según allegados a la familia, tolera muy bien los ejercicios”.

Cande Tinelli sobre la salud de Soledad Aquino: “No puedo negar que estoy triste”

Desde hace tres meses, la salud de Soledad Aquino preocupa a Mica y Cande Tinelli. En Instagram, la joven abrió su corazón en textos y videos que compartió con sus seguidores y en los que habló sin tapujos de la situación que vive.

“¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota. Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, peor yo siento que la vida para mí sólo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra. ¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así? Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece”, escribió.

El texto que compartió Cande Tinelli y que alertó a sus followers.

Tras la preocupación que este texto llevó a sus seguidores, Cande compartió un video en el que buscó llevar tranquilidad a sus followers. “No quiero que se preocupen por el texto que subí, es un texto que yo no escribí, pero lo vi y me gustó mucho. Y me siento bastante identificada, lo debo admitir. Pero algunas cosas, otras no. No sé asusten, porque hay mucha gente que me está escribiendo preocupada, los amo. No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada hace tres meses, luchándola. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa y las ganas de sociabilizar y todo”, se sinceró.