La suegra de Nicole Neumann le estaría complicando la organización de su boda: “No la deja elegir ni el souvenir”

Nicole Neumann se va a casar a fin de año con Manu Urcera y, en cada ocasión que tiene, remarca lo feliz que está por el próximo evento. Sin embargo, Flor de la V reveló en Intrusos que la presencia de su suegra en la organización no le estaría siendo de mucha ayuda, y estaría acaparando todas las decisiones.

“La boda de Nicole Neumann debería ser un momento de celebración, de alegría, pero cuando no tenés la posibilidad de ni siquiera elegir el souvenir… no se disfruta”, lanzó la conductora del ciclo que se emite por América.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Luego, amplió sobre este conflicto y explicó que se debe a los invitados: “Nicole tenía en sus planes algo íntimo, tranqui. Pero va a ser una boda multitudinaria, porque la suegra le dijo ‘yo, de movida, tengo 500 invitados’”.

Sobre esta información, Maite Peñoñori acotó que, de ser así, la boda será súper costosa, ya que el catering que eligieron es de altísimo nivel, por lo que el cubierto saldrá una fortuna.

Nicole Neumann.

La modelo recientemente habló sobre su suegra y desmintió todos los rumores que indicaban que la familia Urcera no aceptaba su relación. “Mirá, mi suegra me está esperando en la reunión con las wedding planner, y me vas a hacer llegar tarde. Y ahora sí voy a tener problemas”, le contestó picante a un notero de Intrusos.

Más allá de las palabras de Nicole Neumann sobre su suegra, cada día llegan rumores sobre un posible conflicto entre las dos, especialmente cuando se trata de la organización de un día tan especial y personal como lo es un casamiento.

H.O