Jimena Barón expresó su emoción con una carta llena de amor, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el nacimiento de su hijo. En un mensaje cargado de sensibilidad, la actriz y cantante compartió sus sentimientos más profundos, reflejando la conexión especial que construyó con su bebé a lo largo de estos meses.

La tierna carta con la que Jimena Barón empieza a despedirse de su embarazo

A pocos días de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón compartió una conmovedora carta dedicada a su bebé, en la que expresa sus emociones y reflexiones sobre esta etapa tan especial. La actriz, que espera a su hijo junto a Matías Palleiro, repitió el ritual que realizó cuando estaba embarazada de Momo escribiéndole unas palabras llenas de amor y conexión.

En las últimas horas, la artista utilizó sus redes sociales con el fin de empezar la cuenta regresiva tras alcanzar la fecha a término de su embarazo y, como lo hizo en el pasado, decidió escribirle a su hijo antes de su nacimiento. “Hijo: hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano Momo, tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo”, inició.

En sus palabras, Jimena Barón dejó en claro la profunda conexión que sintió con su bebé durante el embarazo y la emoción que le genera la llegada de este nuevo integrante a su familia.

“Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta Tierra. Que me siento la misma tierra, el agua y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante”, continuó.

Estas palabras reflejan la intensidad de sus emociones y la manera en que vivió su segundo embarazo, sintiéndose conectada con la naturaleza y con su propia esencia. A su vez, compartió la mezcla de sentimientos que experimenta al despedirse de la panza, pero con la certeza de que lo mejor está por venir.

"Hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho, piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte", continuó Jimena Barón, destacando la alegría que siente por esta nueva etapa.

Para cerrar su emotiva carta, la Cobra reafirmó el amor inmenso que siente por su hijo y la promesa de brindarle una vida llena de felicidad. “Te espero, bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo, hijo, nunca vas a saber cuánto”, concluyó.

Con su emotiva carta, Jimena Barón empieza a palpitar el nacimiento de su hijo, dejando en claro la profunda conexión que construyó con él a lo largo de su embarazo. A medida que la espera llega a su fin, la artista reafirma su amor incondicional y la felicidad que le genera este nuevo capítulo en su vida.

VDV