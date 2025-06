Allegra, la segunda hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se prepara para celebrar sus 15 años en enero, rodeada de amigos y seres queridos. El posible reencuentro entre la modelo y su ex generó revuelo. Sin embargo, la joven decidió festejar por separado para evitar polémicas. Por esta razón, tendrá una gran fiesta con vestido y karaoke junto a su papá, y disfrutará de un viaje soñado con su mamá.

En las últimas horas, Cubero volvió a hablar del cumpleaños de la adolescente y contó, junto a Mica Viciconte, cómo van con los preparativos para este gran día.

Qué dijeron Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre la fiesta de 15 de Allegra

Luego de que trascendiera que Nicole Neumann no estará presente en el festejo de cumpleaños número 15 de su hija Allegra, que será en enero y estará organizado por Fabián Cubero, la joven hizo un fuerte descargo en sus redes para terminar con las repercusiones. "Quiero aclarar lo que está sucediendo con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”, empezó en sus historias de Instagram.

Fabián Cubero junto a Mica Viciconte y sus hijos.

Luego, la joven aclaró enojada: “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en el mundo) inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)“.

Ahora, su padre y su pareja Mica Viciconte brindaron detalles de la fiesta que preparan para agasajar a Allegra: "Se habla mucho, pero por ahora venimos tranquilos. Tenemos más o menos un panorama de hacia dónde vamos a ir con la fiesta en general. Pero está todo muy verde todavía”.

Además, en la entrevista con "Puro Show" durante la avant premiere de la obra teatral "Una Navidad de m...", el exfutbolista reveló que su hija participa de la organización: "Nos va tirando algunas cositas, nosotros ya vamos pensando, vamos ideando. Pero como que todavía no pusimos el pie en el acelerador”.

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Cabe aclarar que, si bien Nicole Neumann no estará presente en la fiesta, la top model contó que ayudará a Allegra con la elección del vestido aprovechando sus conocimientos sobre telas y diseños, y teniendo en cuenta sus gustos. De hecho, aseguró meses atrás que su deseo era que ella pudiera disfrutar de esta fecha tan especial con ambas familias.

De esta manera y tras la polémica, Fabián Cubero reveló detalles de la organización del cumpleaños de 15 de su hija, Allegra Cubero, quien sigue los pasos de su madre en el mundo del modelaje.