Germán Palacios, uno de los interpretes más respetados de la escena argentina, abrió las puertas de su vida privada y reveló qué hace cuando no está trabajando. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), el actor de 62 años y protagonista de "El hombre inesperado" contó cómo combina su vida artística con sus pasiones personales.

Palacios, cuya carrera de más de 40 años incluye obras emblemáticas como ART (que protagonizó durante doce años) y series como Celeste o Tumberos, no duda en tomar distancia de su oficio cuando lo necesita. "Si me veo haciendo muchas cosas seguidas, me aburro de mí mismo", aseguró. No se trata de capricho, sino de una visión sobre la vida que elige conscientemente: “Necesito hacer mi vida de persona civil, es lo que me nutre”.

Cuando no está en escena, el protagonista –junto a Inés Estévez– de El hombre inesperado se transforma en un hombre de rutinas simples pero profundas. Es ciclista urbano y, junto a sus amigos, vuelve a su primer amor: el fútbol. Su otro refugio es ese pedazo de tierra donde supo cultivar lo que luego llevaba a su mesa. "Mucho tiempo comí de lo que sacaba de la huerta", recuerda con orgullo.

Esa conexión con lo esencial sigue siendo clave en su equilibrio. Cuando no está pedaleando por la ciudad o trabajando la tierra, explora otros saberes: la cocina -que estudió profesionalmente-, la psicología y hasta el arte de la quesería, demostrando que su vida va más allá de los escenarios.

Las lecciones de Germán Palacios

"Tengo la suerte de haberme construido para poder tener esos espacios en los que no trabajo y sobrevivir", explicó sobre su capacidad de elegir proyectos sin presión económica. Y, agregó: "Me di cuenta tempranamente de cómo iba a ser la vida de actor y tuve la conducta para organizarme. Prioricé lo económico en determinado momento. Cuando tuve la oportunidad de ganar algún dinero supe administrarlo, para poder seguir eligiendo”.

Además, destacó que esta disciplina financiera le permitió “la posibilidad de ser independiente de verdad. Es lindo, es una libertad muy grande. Yo me puedo plantar delante de cualquiera y es lo mismo para mí”.

