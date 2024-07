Julieta Poggio, una de las favoritas de la edición anterior de Gran Hermano y finalista junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, reveló que tuvo un romance con el último ganador del reality. Esto sucedió después de que todos los televidentes los "shippearan" durante toda la competencia, y la relación se hizo realidad fuera de la casa.

En +Caras, la it girl confesó que había contraído una relación amorosa con el ex ganador de GH: “Sí, estuvimos juntos”. Y, además, la joven declaró que se trató de una relación breve que terminó en amistad: “Ahora tenemos una amistad, me llevo super bien y me pone super feliz todo lo que logró”.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Sin embargo, la pareja de ex hermanitos se vuelve a colocar en el foco de la escena mediática luego de que Poggio publicara una tierna foto con Marcos Ginocchio desde San Carlos de Bariloche, a donde fueron por trabajo y despertaron los rumores nuevamente.

La tierna foto que compartió en redes Julieta Poggio con Marcos Ginocchio

La foto despertó los rumores de romance nuevamente, sobre todo en los fans del dúo que le dio vida a Marculi, quienes notaron que la pareja se muestra más unida y compinche que nunca. Así, el salteño y la actriz reavivan los rumores de romance entre ellos porque fueron juntos al sur para disfrutar de la temporada en Bariloche.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Anteriormente, el ganador de Gran Hermano 2022 había asistido al teatro a ver la bailarina, lo que también contribuyo a reavivar los rumores de reconciliación, lo que se intensifico cuando se viralizó un video de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en un boliche de Bariloche haciendo una presencia con una reconocida empresa de viajes de egresados.

Asimismo, la actriz también compartió en sus redes sociales un video junto al salteño y su hermana, Camila, disfrutando de la nieve. Y mostró que realizo diversas compras durante su viaje, en donde le compró una galleta de la fortuna a Marcos.

Así, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio despiertan en sus fanáticos los rumores de una posible reconciliación entre ellos.

N.L